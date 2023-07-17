Türkiye'nin 5 bin 137 rakımıyla çatısı olan Ağrı Dağı'nın zirvesinde havaların ısınmasıyla karlar erimeye başladı. Her yıl Iğdır Aralık ilçesi ve Ağrı Doğubayazıt tarafında yaşanan karın erimesi sonucu oluşan sel, çamur ve kayaları aşağı kısımlara kadar götürüyor. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Ağrı Dağı'nda eriyen kar sele neden oldu

IĞDIR - Ağrı Dağı'nda her yıl tekrarlanan doğa olayı bu yıl da tekrar oldu, eriyen kar sele neden oldu.

Türkiye'nin 5 bin 137 rakımıyla çatısı olan Ağrı Dağı'nın zirvesinde havaların ısınmasıyla karlar erimeye başladı. Her yıl Iğdır Aralık ilçesi ve Ağrı Doğubayazıt tarafında yaşanan karın erimesi sonucu oluşan sel, çamur ve kayaları aşağı kısımlara kadar götürüyor. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.