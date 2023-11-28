Ağrı'da Yol Kontrolünde Bin 830 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Ağrı'da, jandarma ekiplerince 1830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda ekiplerce Doğubayazıt ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamalarındaki aramalarda 1830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel