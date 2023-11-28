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Ağrı'da Yol Kontrolünde Bin 830 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

28 Kasım 2023 10:00 Son Güncelleme: 10:02 Abone Ol

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.