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Ağrı'da trafik kazası: 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

Ağrı'da trafik kazası: 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazada araçtaki bir çocuk hayatını kaybetti, sürücünün de aralarında yer aldığı 6 kişi yaralandı. Ambulanslarla Taşlıçay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

M.R.G. idaresindeki 04 DD 301 plakalı hafif ticari araç, Doğubayazıt- Ağrı kara yolunun Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Esen köyü mevkiinde karşı şeride geçerek devrildi.

Kazada araçtaki bir çocuk hayatını kaybetti, sürücünün de aralarında yer aldığı 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Taşlıçay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Devlet Hastanesi Taşlıçay Tragger Ağrı Güncel Haberler

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