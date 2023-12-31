Ağrı'da kamyon şarampole yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon şarampole yuvarlandı ve sürücü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
A.B. idaresindeki 65 LA 541 plakalı kamyon, Çaldıran-Doğubayazıt kara yolunda şarampole yuvarlandı.
Kazada ağır yaralanan sürücü A.B, ambulansla kaldırıldığı Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.