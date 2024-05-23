AGİT PA Heyeti İslahiye'yi Ziyaret Etti

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) heyeti Gaziantep'in İslahiye ilçesini ziyaret etti.

AGİT PA Başkan Yardımcısı Daniela de Ridder başkanlığındaki heyet, İslahiye Kaymakamlığına ziyarette bulundu.

Kaymakamlıkta düzenlenen brifingde heyete deprem sürecinde afet yönetimi ve ilçe hakkında bilgi aktarıldı.

Heyet daha sonra geçici yaşam alanları ile afet konutlarını ziyaret etti.