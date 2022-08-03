'Ağaç kesme' tartışmasında oğlunu öldüren babaya 15 yıl hapis

KAYSERİ'de, ağaç kesme tartışmasında oğlu Abdulkadir Köse'yi (35) tabancayla vurarak öldüren Nahit Köse (71), 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 11 Temmuz günü saat 14.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde medyana geldi. Müstakil evin bahçesinde Nahit Köse ile oğlu Abdulkadir Köse ağaç kesme meselesi nedeniyle tartıştı. Karakolluk olan baba ile oğul arasında eve geldikten sonra kavga çıktı. Kavgada Nahit Köse, yatak odasından getirdiği ruhsatsız tabancayla oğluna ateş edip, öldürdü. Nahit Köse, suç aletiyle polise teslim oldu.

Köse'nin çocukları da şikayetçi olmadıklarını, eğer kardeşleri ölmemiş olsa, babalarına zarar verdiği için bugün mahkeme salonunda sanık olabileceğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanık Nahit Köse'yi, 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, daha sonra sanığın cezasını 'tahrik' indirimiyle 18 yıla, 'iyi hal' indirimiyle de 15 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.