Afyonkarahisar'da "Zafer Sağlık Külliyesi Eğitim Kompleksi"nin temeli atıldı - Haberler

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Afyonkarahisar'da "Zafer Sağlık Külliyesi Eğitim Kompleksi"nin temeli atıldı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da 'Zafer Sağlık Külliyesi Eğitim Kompleksi'nin temeli atıldı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) "Zafer Sağlık Külliyesi Eğitim Kompleksi"nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) "Zafer Sağlık Külliyesi Eğitim Kompleksi"nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, törende, temelini attıkları komplekste eczacılık, sağlık bilimleri ile diş hekimliği fakültelerinin eğitim ve idari amaçlı hizmetlerinin yapılacağını belirtti.

Türkiye'nin dünya çapında iddialı olduğu alanlardan birinin hiç şüphesiz sağlık hizmetleri olduğunu aktaran Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Bugün temelini attığımız eğitim kompleksi de geleceğin sağlıkçılarını yetiştirecek olan üniversitemize ve öğrencilerimize en güzel hizmetlerden birisi olacaktır. 2020 yılı başında AFSÜ'ün sermayesiyle kurulan Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Tıbbi Etil Alkol Üretim Tesisinin yürüttüğü çalışmalar üniversitemizi markalaşma yolunda hep bir adım öteye taşımaktadır. Şehrimizin bir markası olan AFSÜ, ilerleyen süreçte değerini artıracak ve ülkemizin en saygın üniversitelerinden birisi olacaktır."

Programda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ile AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Zafer Sağlık Külliyesi Eğitim Kompleksinin temeli atıldı.

Törene, Yiğitbaşı, Özkaya ve Okumuş'un yanı sıra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve daire müdürleri katıldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Kübra Güran Yiğitbaşı Karahisar Türkiye Güncel Haberler

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