Afşin'de Deprem Sonrası Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Asrın felaketi olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. İlçe merkezi ile kırsal mahallelerde yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalar, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, kaymakamlık ve ilçe belediyesi koordinasyonunda yüklenici firmalar tarafından yıkılıyor. Bu kapsamda depremde hasar alan Afşin Vergi Dairesinin de bulunduğu eski belediye pasajında yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Güvenlik güçleri, yıkım yapılan alanlarda önlem aldı.