Afganistan'da askeri helikopter düştü: 1 ölü, 12 yaralı
Afganistan'ın Gor vilayetinde bir askeri helikopter teknik arıza nedeniyle düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı. Afganistan Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.
Afganistan'ın Gor vilayetinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.
Afganistan Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili X sosyal medya platformundaki hesabından açıklamada bulundu.
Açıklamada, Firuzkuh ilçesinde sabah saatlerinde MI-17 tipi bir askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle acil inişe geçtiği ve bir duvara çarparak düştüğü aktarıldı.
Açıklamada, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı belirtildi.