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AFAD ekipleri kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi kurtardı

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Hasankeyf ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, keçileri sahibine teslim etti.

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi, AFAD ekipleri kurtardı.

Hasankeyf ilçesi Suçeken Köyü kırsalında bulunan kayalıklarda 2 keçinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Halatlarla kayalık alana inen ekipler, keçileri kurtararak sahibine teslim etti. Keçileri kurtarılan kişi, ekiplere teşekkür etti.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hasankeyf AFAD Haberler

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