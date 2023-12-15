AFAD ekipleri kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi kurtardı
Hasankeyf ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, keçileri sahibine teslim etti.
BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi, AFAD ekipleri kurtardı.
Hasankeyf ilçesi Suçeken Köyü kırsalında bulunan kayalıklarda 2 keçinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Halatlarla kayalık alana inen ekipler, keçileri kurtararak sahibine teslim etti. Keçileri kurtarılan kişi, ekiplere teşekkür etti.(DHA)