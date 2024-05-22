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Adıyaman'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve Besni İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışma sonucunda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda tarihi eser ve tarihi eserleri aramada kullanılan aparatlar ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Besni İlçe Jandarma Komutanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçunu işleyenlere yönelik 6 ay boyunca yürüttüğü çalışma sonucunda operasyon düzenledi.

Bu kapsamda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda tarihi eser ve tarihi eserleri aramada kullanılan aparatlar ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgularının ardından Besni Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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