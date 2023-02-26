Adıyaman'da konteyner ve çadır alanlarının hazırlamasına Şanlıurfa'dan gelen ekipler destek veriyor Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da, konteyner ve çadır kent alanlarının hazırlanmasında Şanlıurfa'dan gönderilen ekipler de destek oluyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da, konteyner ve çadır kent alanlarının hazırlanmasında Şanlıurfa'dan gönderilen ekipler de destek oluyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kurulacak konteyner ve çadır kentlerin zemin hazırlığı için Şanlıurfa'dan bölgeye ekipler gönderildi. Adıyaman'da yaraların sarılması için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, konteyner kent alanı olarak belirlenen alanların saha zeminlerini hazır hale getiriyor. Öte yandan köy yollarını kardan temizleyen belediye ekipleri, yardımların köylere kolay ulaşmasına da destek sunuyor. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Şanlıurfa Adıyaman Güncel Haberler

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