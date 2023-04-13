Adı rüşvet skandalına karışan Eva Kaili'ye şartlı tahliye

Katar'dan rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklanan Avrupa Parlamentosu'nun eski başkan yardımcısı Eva Kaili'nin cezaevinden şartlı olarak tahliye edileceği belirtildi. Savcı, Kaili'ye elekronik pranga takılacağını söyledi.Hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlaması nedeniyle geçtiğimiz yılın sonunda tutuklanan Avrupa Parlamentosu eski Başkan Yardımcısı Eva Kaili'nin şartlı tahliye edilmesine karar verildi.

Brüksel Savcılığından yapılan açıklamaya göre Belçika yargısı Çarşamba günü, dört ay tutuklu kalan Kaili'nin ev hapsine alınmasına karar verdi.

Savcı Antoon Schotsaert, Kaili'nin Belçika'daki ikametgahında elektronik prangayla takip edileceğini kaydetti.

Kaili'nin avukatı Sven Mary ise AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Kaili'nin önümüzdeki Cuma ya da Pazartesi günü tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmesinin beklendiğini söyledi.

Katar'dan hediye ve rüşvet almakla suçlanan Eva Kaili'nin avukatı, müvekkiline röportaj vermemesini ve "itibarı için bir basın savaşı başlatmamasını" şiddetle tavsiye ettiğini söyledi.

AFP'ye konuşan avukat, "Kaili şimdi ailesiyle ve özellikle de çocuğuyla yeniden bir araya gelme fırsatına sahip oldu" dedi.

Kaili, Katar'ın AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği iddiasıyla 9 Aralık 2022'de Belçika'da düzenlenen operasyonlarda, diğer şüphelilerle birlikte gözaltına alınmıştı. Savcılık sanıkları yolsuzluk, kara para aklama ve suç örgütüne üye olmakla suçluyor.

Tek tutuklu sanıktı

Kaili'nin yanı sıra erkek arkadaşı Francesco Giorgi, İtalyan sendika lideri Luca Visentini, 67 yaşındaki eski İtalyan milletvekili Pier Antonio Panzeri de gözaltına alınmış; ancak bu kişiler daha sonra şartlı olarak tahliye edilmişti. Olayın planlayıcısı olduğu iddia edilen Antonio Panzeri de geçen hafta cezaevinden tahliye edilince tek tutuklu sanık Kaili kalmıştı

Panzeri Ocak ayında savcılıkla skandalın aydınlatılmasına ilişkin kapsamlı bir iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Hakkındaki suçlamalar nedeniyle Eva Kaili, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola tarafından görevinden alınmıştı. Metsola, 44 yaşındaki siyasetçinin "bütün yetki, görev ve sorumluluklarının" derhal elinden alındığını duyururken, yolsuzluk soruşturmasını yürüten Belçika yargısı ve polisine bu konuda kapsamlı bir iş birliği yapma sözü vermişti.

Belçika'da rüşvet operasyonları kapsamında 16 eve yapılan baskınlarda 1,5 milyon euro nakit paranın yanı sıra bazı cep telefonları da ele geçirilmişti.

dpa / TY,ET

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