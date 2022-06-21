Adana'da üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 kişi tutuklandı - Haberler

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Adana'da üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 kişi tutuklandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
Adana'da üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 kişi tutuklandı

Adana'da üzerinde 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen biri kadın 3 kişi tutuklandı.

Adana'da üzerinde 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen biri kadın 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yaptıkları denetim sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Ekipler, kadın sürücü A.Ç'nin (39) tedirgin tavırlarda bulunması üzerine üst araması yaptı.

Yapılan aramalarda A.Ç'nin üzerinde iki pakette 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Bunun üzerine ekipler, A.Ç. ile araçtaki N.İ. (36) ve Ö.E'yi (43) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

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