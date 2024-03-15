Adana'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Sürücü Tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu, tüfek ve çelik yelek ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi takibe aldı. Yapılan aramada, aracın bagajında 103 gram sentetik uyuşturucu, 15 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, çelik yelek ve hassas terazi bulundu. Sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu, tüfek ve çelik yelek ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği şüpheli Hakan B'yi takibe aldı.
Ekipler, zanlının kullandığı otomobili Yeşilyurt Mahallesi'nde durdurup narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.
Köpeğin aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, buraya gizlenmiş 103 gram sentetik uyuşturucu, 15 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, çelik yelek ve hassas terazi bulundu.
Bunun üzerine aracın sürücüsü Hakan B. gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.