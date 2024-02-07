Adana'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.
Adana'da tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.