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Adana'da sahte MİT personeli ve polis yakalandı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kendisini MİT personeli ve polis olarak tanıtan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada sahte kimlikler ve silahlar ele geçirildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kendisini MİT personeli ve polis olarak tanıtan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ihbar üzerine kendisini MİT personeli ve polis olarak tanıtan bir kişiyi takibe aldı.

Ekipler, zanlı H.D'nin kullandığı hafif ticari aracı Kıyıboyu Caddesi'nde durdurdu.

KOM ekipleri, yaptıkları incelemede H.D'nin gösterdiği polis kimliğinin sahte olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, adına düzenlenmiş sahte MİT personel kimliği, 2 polis kimliği ve 2 araç plakasının yanı sıra kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, bu silahlara ait 706 mermi, 592 kartuş, silah dürbünü, kelepçe ve 2 balta ele geçirildi.

Klima tamircisi olduğu öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.???????

Kaynak: AA / Güncel

Seyhan Adana Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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