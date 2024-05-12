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Adana'da Sağanak Yağış: Ev ve İş Yerleri Su Bastı, Araçlar Mahsur Kaldı

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Adana'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı. Su birikintileri nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı. Trafikte aksama yaşandı ve belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışmalara başladı.

Adana'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda araçlar mahsur kaldı.

Sağanak nedeniyle merkez Seyhan ilçesindeki Alparslan Türkeş, Türkmenbaşı ve Ali Bozdoğanoğlu bulvarları ile Kıyıboyu Caddesi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda da trafikte aksama yaşandı.

Yağışla birçok ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi, ağaçlar devrildi.

Belediye ekiplerinin yollardaki suyun tahliyesi için çalışmalara başladığı kentte yağış devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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