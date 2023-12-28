Adana'da otomobil refüje çarptı, sürücü kurtarıldı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında refüje çarpan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücünün ismi henüz öğrenilemedi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde refüje çarpan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 ADA 081 plakalı otomobil, İbrahim Mete Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada yaralanan sürücü araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.