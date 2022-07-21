Adana'da otomobil alt geçit çalışması yapılan alana düştü - Haberler

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Adana'da otomobil alt geçit çalışması yapılan alana düştü

AA - Ömer Yıldız - Güncel
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Adana'da otomobil alt geçit çalışması yapılan alana düştü

Adana'da otomobilin alt geçit çalışması yapılan alana düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Adana'da otomobilin alt geçit çalışması yapılan alana düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 AJ 6272 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki alt geçit çalışması yapılan alana devrildi.

Kazada otomobildeki K.K.K. (17) yaralandı, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı, olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmasının ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

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