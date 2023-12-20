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Adana'da öğretmene saldırı protesto edildi

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Adana'nın Kozan ilçesinde bir öğretmenin darbedildiği iddiası üzerine çeşitli sendikalara bağlı üyeler basın açıklaması yaparak olayı protesto etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir araya gelen çeşitli sendikalara bağlı üyeler, bir öğretmenin darbedildiği iddiası üzerine basın açıklaması yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim Sen ve Eğitim-İş üyeleri, dün güzel sanatlar öğretmeni Cumali Aslanhan'ın Karacaoğlan Mahallesi'nde 2 sivil polis memuru tarafından darbedildiğini öne sürerek olayı protesto etti.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, burada yaptığı açıklamada, "Sivil polis memurları, bir hırsızlık olayının failine benzettikleri iddiasıyla öğretmenimizden kimliğini istemiş, öğretmenimiz eski öğrencilerinin kendisine şaka yaptığı düşüncesiyle önce kimliğini göstermek istememiş ardından çıkan tartışma sonucunda öğretmenimiz feci şekilde darbedilmiştir." dedi.

Sezer, olaydan sonra Aslanhan'ın Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğünü belirterek, "Öğretmeni hedef alan bu menfur saldırıları kınıyor, kamuoyunu sorumlu, yetkilileri ise duyarlı davranmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Aslanhan da öğretmen olduğunu söylemesine rağmen şiddet gördüğünü iddia ederek, polisler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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