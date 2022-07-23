Adana'da minibüs şoförü, araçta rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da minibüs şoförü, araçta rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü

AA - Ozan Efeoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da minibüs şoförü, araçta rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü

Seyhan'da minibüs şoförü, araçta rahatsızlanan çocuğu güzergahının dışına çıkarak hastaneye ulaştırdı.

Seyhan'da minibüs şoförü, araçta rahatsızlanan çocuğu güzergahının dışına çıkarak hastaneye ulaştırdı.

Denizli Mahallesi'nde, Zeki Akarcalı yönetimindeki 01 M 1046 plakalı minibüse binen 12 yaşındaki Tahir E, bir süre sonra rahatsızlandı.

Durumu fark eden Akarcalı, güzergahını değiştirerek hastayı Seyhan Devlet Hastanesine yetiştirdi.

Hastaneye getirilerek sağlık personeline teslim edilen Tahir E'nin epilepsi hastası olduğu öğrenildi.

Sürücü Akarcalı, yaptığının bir vatandaşlık görevi olduğunu belirterek, "Baktım çocuk titriyor, anında müdahale ettik. Çocuğun epilepsi hastalığının olduğunu sonradan öğrendik. Ben kriz geçiriyor zannettim. Müşteri bizim velinimetimiz. Onlar bizim arabamıza biniyorlar, bize güveniyorlar. Genci, yaşlısı onlar bizim bir ailemiz. Nitekim ben bu arabayı hattan çekmek zorunda kaldım. Sonuçta bir can, benim evladım da olabilirdi." diye konuştu.

Minibüste yaşananlar araç kamerasınca kaydedildi.

AA / Ozan Efeoğlu - Güncel

Tragger Denizli Seyhan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title