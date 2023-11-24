Adana'da Kontrolden Çıkan Otomobil Yaya ve Yolcuları Yaraladı

ADANA'da seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında yürüyen 2 kişiye çarptıktan sonra sulama kanalının bariyerlerini devirip caddenin karşısına düştü. Kazada 2 yaya ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ceyhan ilçesine bağlı Şahin Özbilen Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür Ö. yönetimindeki 01 VJ 299 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolda yürüyen Furkan T. ile Mustafa Ü.?ye çarptı. Otomobil daha sonra yol kenarında bulunan sulama kanalının demir bariyerlerini devirip caddenin karşısına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı sürücü Özgür Ö, yolcu konumundaki Mehmet Erman Ö. ile yayalar Furkan T. ve Mustafa Ü. ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olanı Özgür Ö. ile Furkan T., Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)