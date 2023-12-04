Adana'da Kaçak Avcıya 40 Bin 816 Lira Cezası
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen bir kişiye 40 bin 816 lira ceza uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan kişinin üzerinde 25 saka kuşu ve avcılık ekipmanları ele geçirildi. Kaçak avcıya ceza kesilirken, kuşlar doğaya salındı.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 25 saka kuşu avladığı belirlenen kişiye 40 bin 816 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye görevi sırasında kaçak avlandığını fark ettikleri kişiyi yakaladı.
Bölgede 2 ses cihazı, kafes ve koruma altında bulunan 25 saka kuşu ele geçirildi.
Kaçak avcılık yapan kişiye 40 bin 816 lira ceza kesildi, kuşlar doğaya salındı.???????