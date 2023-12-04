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Adana'da Kaçak Avcıya 40 Bin 816 Lira Cezası

4 Aralık 2023 12:57 Son Güncelleme: 12:59 Abone Ol

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen bir kişiye 40 bin 816 lira ceza uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan kişinin üzerinde 25 saka kuşu ve avcılık ekipmanları ele geçirildi. Kaçak avcıya ceza kesilirken, kuşlar doğaya salındı.