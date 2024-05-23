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Adana'da freni arızalanan buğday yüklü tır devrildi

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Adana'nın Pozantı ilçesinde freni arızalanan buğday yüklü bir tır devrildi. Kazada yaralanan olmazken, tırdaki buğdayın yola saçılması nedeniyle otoyolun iki şeridi ulaşıma kapandı. Tırın olay yerinden kaldırılması ve buğdayın temizlenmesiyle trafik normale döndü.

Adana'nın Pozantı ilçesinde freni arızalanan buğday yüklü tır devrildi.

Pozantı- Adana Otoyolu'nun Soğukpınar mevkisinde Mahmut Akyol yönetimindeki 63 ADS 543 plakalı buğday yüklü tır, freni arızalanınca sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Devrilen tır, bu sırada aynı yönde seyreden Mehmet Emin Aşan idaresindeki 63 DT 468 plakalı soğan yüklü tıra da çarptı.

Yaralananın olmadığı kazada, tırdaki buğdayın yola saçılması nedeniyle otoyolun iki şeridi ulaşıma kapandı.

Tırın olay yerinden kaldırılması ve buğdayın temizlenmesiyle trafik normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

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