Adana'da Eşi ve Ailesini Bıçaklayarak Öldüren Sanığın Yargılanması Başladı

Adana'da, eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini bıçaklayarak öldürüp kayınpederini de yaralayan sanık Özgür Durmuş'un 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Özgür Durmuş, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın kayınbiraderi müşteki Abdulkerim Baba ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Özgür Durmuş, olay günü alkollü olduğunu ve eşiyle tartıştıklarını belirtti.

Eşi İptihel Baba'nın ailesinin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne çocuklarının devlet korumasına alınması için sürekli başvuru yaptıklarını savunan Durmuş, şöyle devam etti:

"Bir süre sonra çocuklarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet korumasına alındı. Bu konu yüzünden tartışma yaşadık. Evde yatak odasında uyuduğum sırada kayınbiraderim Muhammed Baba iki defa izinsiz bir şekilde odaya girmek suretiyle beni rahatsız etti. Kendisini uyardığım sırada kayınpederim beni evden kovdu. Birbirimize hakaret ettik. Kayınpederim sözleriyle beni tahrik ediyordu. Zaten olaydan günler önce ben uyuşturucu madde kullanmaya başlamıştım. Sadece mutfaktan bıçak aldığımı hatırlıyorum. Kime bıçağı salladığımı bilmiyorum, o sırada kendimde değildim. Maktullerin kanlı vaziyetteki fotoğraflarını çekip WhatsApp hesabı üzerinden 'durum' olarak paylaştım. Fakat bunu bilinçli olarak yapmadım. Kimseyi öldürme amacım yoktu. Büyük bir hata yaptığım için polise kendim teslim oldum."

Müşteki Abdulkerim Baba ise eniştesi Özgür Durmuş ile ailesi arasında daha önceye dayalı bir sorun yaşanmadığını söyledi.

Olayı, sanığın WhatsApp hesabından "durum" olarak paylaşması üzerine öğrendiğini anlatan Baba, "Sanığın uyuşturucu madde kullandığını biliyordum. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Adana'nın Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde 3 Mayıs 2023'te Özgür Durmuş, eşi İptihel Baba, kayınvalidesi İnaye Hellak ve bedensel engelli kayınbiraderi Muhammed Baba'yı evde bıçaklayarak öldürmüş, kayınpederi Muhammed Zeki Baba'yı yaralamıştı. Gözaltına alınan Özgür Durmuş, aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Özgür Durmuş ve İptihel Baba çiftinin 6 çocuğunun bulunduğu ve olaydan önce bakım yükümlülüğünü yerine getirmedikleri gerekçesiyle devlet korumasına alındıkları öğrenilmişti.