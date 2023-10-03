Adana'da elektrikli bisiklet ile hafif ticari araç çarpışması: 1 bebek hayatını kaybetti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen kaza sonucu elektrikli bisiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 bebek hayatını kaybederken, anne ile 2 çocuk yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılara müdahale edildi. Bebek hayatını kaybederken, anne ve çocuklar hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Adana'da elektrikli bisiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 bebek hayatını kaybederken anne ile 2 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Yüreğir ilçesi Haşim Dalgıç Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Madama Köprüsünde elektrikli bisiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın eksiyle anne ve 1 bebeği ile 2 çocuğu yola savruldu. Olayı görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler yaralılara müdahale etti. Anne ve iki çocuğu yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden bebek otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA