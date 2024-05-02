Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 2 Mayıs altın fiyatı! Gram altın kaç lira?

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ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın 3815 TL den satılıyor.

GRAM ALTININ FİYATI NE KADAR?

Gram altın 2395,2 den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 16058 den satılıyor.