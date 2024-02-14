Adana'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi
Adana'nın Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 tabanca ve kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Adana'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 tabanca ve kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi, yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde iki farklı ikamette ruhsatsız silahlar bulunduğu bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine ekipler, 2 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 3 tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait 8 şarjör ve 96 mermi ele geçirildi.
Operasyonda şüpheliler Kadir K, Mehmet Reşit K. ve Doğan D. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kadir K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Mehmet Reşit K. ve Doğan D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.