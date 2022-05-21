"Bir Gençlik Şöleni" konserlerle tamamlandı

Adana'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla organize edilen "Bir Gençlik Şöleni" konserlerle sona erdi.

AK Parti Gençlik Kollarınca Yeni Adana Stadı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Bir Gençlik Şöleni"nde sanatçılar sahneye çıktı.

Etkinlik kapsamında ilk olarak sahneye çıkan Erdem Kınay'ın ardından Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, tribünleri dolaşarak katılımcıları selamladı.

Daha sonra sahne alan Uğur Işılak, seslendirdiği türkülerle dinleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Erdoğan, tribünleri selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın protokoldeki yerini almasının ardından, tribünler "Recep Tayyip Erdoğan" diye tezahürat yaptı. Erdoğan, konuşması öncesinde sahaya inerek tribünleri selamladı.

Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençliğinden kesitler içeren "Kafa tutar dünyaya" adlı şarkı dinletildi. Şarkıyla birlikte maraton tribünü önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı ve şarkıda geçen "İzle izle bizi sonuna kadar yollar gidilecek fizana kadar" sözleri ile "2023" yazılı dev pankart açıldı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımcılara hitap etti.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan'ın hediye takdim etmesinin ardından protokol tribününe geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sırada katılımcılarla özçekim yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gencin kendisine verdiği kara kalem çizilmiş resmini imzaladı, yanına gelen kız çocuğuyla da fotoğraf çektirdi.

Programda kapsamında Tuğçe Kandemir sevilen şarkılarını seslendirdi. Kandemir'in konseri sırasında havai fişek gösterisi de sunuldu.

Daha sonra sahneye çıkan Oğuzhan Koç da tribünü dolduranlar için şarkılarını söyledi.

Programın sonunda, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Şafak Sezer türkü dinletisi sundu.