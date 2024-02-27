Üye Girişi
Haberler

Adana'da Belük Apartmanı davası devam ediyor

Güncelleme:

Adana'da 14 katlı Belük Apartmanı A Blok'unun 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 10 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan inşaat mühendisinin yargılanması devam ediyor.

Adana'da 14 katlı Belük Apartmanı A Blok'unun 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 10 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan inşaat mühendisinin 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Abdullah Yeldan, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunması alınan sanık Yeldan, Belük Apartmanı'nı projeye uygun şekilde inşa ettiğini belirtti.

Uzun süredir tutuklu bulunduğunu ifade eden Yeldan, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Yasa ve yönetmeliklere uygun olarak hareket ettim. Projeyi de kusursuz ve eksiksiz olarak yerine getirdim. 1998 Ceyhan depreminde bu bina hasar dahi almadı. Binanın projesi o dönem yürürlükte olan 1975 Deprem Yönetmeliğine uygundur. Suçlamaları reddediyorum. Uygun görülecek şekilde tahliyeme karar verilmesini istiyorum." dedi.

Müşteki avukatları ise sanıktan şikayetçi olduklarını yineleyerek, enkaz alanında keşif yapılmasını, toplanacak yeni delillerle sanığın kusur durumuna ilişkin yeni bir bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın "konutunu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararıyla tahliyesine, müşteki avukatlarının keşif talebinin dosyanın esasına yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddine ve İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) görevli deprem konusunda uzman akademisyenlerden sanığın kusur durumuna ilişkin yeni bir bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde 14 katlı Belük Apartmanı'nın A Blok'unun yıkılması sonucu 10 kişi ölmüş, yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında binanın inşaat mühendisi Abdullah Yeldan 16 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Yeldan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Deprem Adana Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yakup Üçüncüoğlu kimdir? AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu kimdir? Mehmet Yarka kimdir? AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka kaç yaşında, nereli? Muhammed Salih Karaynir kimdir? HÜDA PAR Kırklareli Belediye Başkan Adayı Muhammed Salih Karaynir kaç yaşında, nereli? Annesinin başını sokağa atan Ali Sayan ne ceza aldı? Savunmasında ne dedi? Özgür Özel'in memleketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine kaç kişi katıldı? Fırat Görgel kimdir? AK Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı Fırat Görgel kimdir? Ramazan ayında hangi ibadetler yapılır? Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler 2024! Hamza Dağ kimdir? AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ kaç yaşında, nereli? Yasin Dursun kimdir? HÜDA PAR Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Yasin Dursun kaç yaşında, nereli? Özkan Çetinkaya kimdir? AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Zahir Keleş kimdir? HÜDA PAR Kastamonu Belediye Başkan Adayı Zahir Keleş kaç yaşında, nereli? Şükrü Başdeğirmen kimdir? AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen kimdir? Murat Öztürk kimdir? HÜDA PAR Kars Belediye Başkan Adayı Murat Öztürk kaç yaşında, nereli? İsmet Ölmez kimdir? AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez kaç yaşında, nereli? Ercan Çimen kimdir? AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title