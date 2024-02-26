Adana'da 90 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yapılan operasyon ve denetimlerde 90 ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda ayrıca uyuşturucu haplar da bulundu ve 48 şüpheli tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polisin geçen hafta gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde 90 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Şubat'ta ilçe genelinde yaptığı operasyon ve denetimlerde çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.
Çalışmada, ruhsatsız 64 tabanca, 21 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile 1387 uyuşturucu hap bulundu.
Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 48 şüpheli tutuklandı.