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Adana'da 7 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Operasyonu

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Adana'da gerçekleştirilen operasyonda, 7 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 7 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt bulunduğu tespit edilen kent merkezindeki iki adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde 7 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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