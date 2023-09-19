Adana'da 7 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Operasyonu
Adana'da gerçekleştirilen operasyonda, 7 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da 7 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt bulunduğu tespit edilen kent merkezindeki iki adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde 7 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Güncel