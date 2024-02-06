Adana'da 50 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polisin geçen hafta gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde 50 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak-3 Şubat'ta ilçe genelinde operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.

Çalışmada, ruhsatsız 33 tabanca, 13 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile 386 uyuşturucu hap bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 15 zanlıdan 9'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.