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Adana'da 1050 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'da 1050 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yapılan operasyonda, su bidonları ve şişelerde 1050 litre sahte içki ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 1050 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede sahte içki üretildiği belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, su bidonları ve şişelerde 1050 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel

Yumurtalık Jandarma Hisarcık Adana Güncel Haberler

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