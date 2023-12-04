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Abuja Yunus Emre Enstitüsünde "5. Asya Film Festivali" düzenlendi

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Nijerya'nın başkenti Abuja'da, Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) "5. Asya Film Festivali" düzenlendi.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da, Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) "5. Asya Film Festivali" düzenlendi.

Abuja YEE'nin ev sahipliğinde yapılan ve 5 gün süren festivale, Nijerya'da faaliyet gösteren 12 farklı ülkenin kültür merkezi temsilcilerinin yanı sıra büyükelçiler, konsoloslar, kültür ataşeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Nijerya YEE Müdürü Musa Erbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin büyükelçiliklerin himayesinde olması ve film gösterimine bizzat katılmaları 5. Asya Film Festivali'ni çok anlamlı kıldığını belirtti.

Film gösterimine 12 ülkenin büyükelçisi ve misyon şeflerinin yanı sıra Nijerya halkının da katıldığını aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

"Gelen konuklarımıza kültür merkezimizi tanıtma imkanımız oldu. Enstitümüz hem konum hem de mekansal kullanışlılığı açısından gelen misafirler tarafından çok beğenildi. Özellikle Nijeryalı misafirlerimiz Kültür Merkezimizi her anlamda yakından tanıma fırsatı buldular."

Erbaş, festivalde farklı Asya ülkelerinin kültürel yapısını yansıtan filmlerin gösteriminin yapıldığını kaydederek aynı zamanda o ülkelerin kültürünü yansıtan yemek ve içecek ikramlarının yapıldığını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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