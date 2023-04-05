ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Manhattan Bölge Savcısı'ndan hesap soracaklarını söyledi

NEW ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suçlama yöneltilmesiyle ilgili Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'den hesap soracaklarını bildirdi.

Cumhuriyetçi lider McCarthy, Trump'ın ifade vermesinin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Manhattan Bölge Savcısı Bragg'e tepki gösterdi.

Bragg'in 2024'teki "başkanlık seçimlerine müdahale etme girişiminin" ABD'ye onarılamaz ölçüde zarar verdiğini kaydeden McCarthy, şöyle devam etti:

"(Bragg) Halkı terörize etmek için şiddete karışan suçluları rutin olarak serbest bırakırken, kutsal adalet sistemimizi Başkan Donald Trump'a karşı silahlandırdı. Amerikan halkı bu adaletsizliğe müsamaha göstermeyecek ve Temsilciler Meclisi, Bragg'den ve onun benzeri görülmemiş yetki istismarından hesap soracak."