ABD'nin BM Büyükelçisi Thomas-Greenfield, Erdoğan-Herzog görüşmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti Açıklaması

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog arasındaki görüşmeyi memnuniyetle karşıladıklarını, bu tür ziyaretlerin iyi niyet göstergesi olduğunu, karşılıklı güven oluşturabileceğini, bölgede güvenlik ve refah yaratacağını söyledi.

Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'ne verdiği brifingde, ABD'nin, İsrail'in komşuları ile ilişkilerini genişletmesi ve normalleştirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog arasında Ankara'da yapılan görüşmeyi memnuniyetle karşılıyoruz." diyen Thomas-Greenfield, "Bu ziyaretler iyi niyet göstergesi, karşılıklı güven oluşturabilir ve (bölgede) güvenlik ve refah yaratabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İlişkilerin normalleşmesinin bölgesel işbirliğini artıracağını ancak normalleşmenin İsrailliler ve Filistinliler arasındaki angajmanın yerini tutamayacağını söyleyen Thomas Greenfield, bu nedenle Biden yönetimin her iki tarafla da diyaloğu yoğunlaştırdığını belirtti.

Thomas-Greenfield, "Orta Doğu'da barış arayan herkesi, Filistinlilerin ve İsraillilerin bir arada yaşamasına ve kalkınmasına yardımcı olacak yapıcı eylemlere teşvik ediyoruz." dedi.