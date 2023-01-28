ABD, Kudüs'te bir Yahudi yerleşim birimindeki sinagoga düzenlenen saldırıyı kınadı

NEW ABD, Kudüs'te bir Yahudi yerleşim birimindeki sinagoga düzenlenen ve en az 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

NEW ABD, Kudüs'te bir Yahudi yerleşim birimindeki sinagoga düzenlenen ve en az 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, "Bu akşam Kudüs'teki bir sinagogda meydana gelen menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor ve en az 8 masumun öldürüldüğü can kayıplarının şok ve üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Saldırının trajik bir şekilde Uluslararası Holokost Anma Günü'ne denk geldiğini belirten Jean-Pierre, ABD'nin İsrail hükümeti ve halkına tam destek olmaya devam edeceğini vurguladı.

Jean-Pierre, yaralılara yardım etmek ve saldırının faillerinin bulunmasına destek vermek üzere ABD Başkanı Joe Biden'ın güvenlik ekibini, İsraillin ilgili kurumlarıyla temas etmeye yönlendirdiğini aktardı.