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ABD, İsrail'e silah sevkiyatını bekletiyor iddiası

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ABD yönetiminin, İsrail'e siyasi bir mesaj göndermek için Boeing şirketi yapımı iki tür hassas bombanın sevkiyatını beklettiği iddia edildi. İsrail'e yapılan bir silah satışının bekletilmesinin İsrail'e sessizce baskı yapmanın yolunu bulduğu ifade edildi.

ABD yönetiminin, İsrail'e siyasi "bir mesaj göndermek" için Boeing şirketi yapımı iki tür hassas bombanın sevkiyatını beklettiği iddia edildi.

Bir ABD yetkilisi ve görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan 6 farklı kaynağın Politico'ya yaptığı açıklamalara göre, ABD yönetimi, Boeing şirketinin Müşterek Saldırı Mühimmatları ve Küçük Çaplı Bombalarının satışını henüz onaylamadı.

İsmini açıklamak istemeyen yetkili, bu satışın beklemesinin sebebinin Biden yönetiminin, İsrail'e siyasi "bir mesaj göndermek" istemesi olduğunu öne sürdü.

Politico'ya konuşan üst düzey bir Kongre yetkilisi ve konuya ilişkin bilgisi olan iki kişi, satışın "bekletilmesi" haberi geldiğinde mühimmatın İsrail'e gönderilmeye "çoktan" hazır olduğunu öne sürdü.

Diğer bir endüstri yetkilisi ise, ABD yönetiminin Boeing'e, onayın "politik nedenlerle" bekletilmesinden dolayı sevkiyatı durdurmalarını söylediğini iddia etti.

Öte yandan haberde, ABD'nin, 7 Ekim sonrası ilk kez İsrail'e yapılan bir silah satışını bekletmesinin İsrail'e "sessizce baskı yapmanın yolunu bulduğu" anlamına geldiği ifadeleri kullanıldı.

Senatör Chris Van Hollen yaptığı açıklamada, Biden'ın İsrail'in Refah'a saldırmaması yönünde defalarca yaptığı uyarıları yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Van Hollen, "İlave sivil kayıplar ve insani yardım üzerindeki yıkıcı etkisi göz önüne alındığında böyle bir işgali destekleyemeyiz." ifadesini kullandı.

İsrail yönetiminin savaşa yönelik tutumuna değinen Hollen "ABD vatandaşlarının finanse ettiği silahların teslimatının durdurulması için yönetime çağrıda bulunmaya devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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