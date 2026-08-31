ABD İran'ı Vurdu: Füze Rampaları Hedef Alındı

(ANKARA) - ABD güçleri, İran'ın Basra Körfezi'ndeki Larak Adası'nda bulunan iki füze rampasını vurdu. ABD'li bir yetkili, saldırının İran'a yönelik temmuz sonundan bu yana gerçekleştirilen ilk bilinen ABD saldırısı olduğunu açıkladı.

Batı medyasına konuşan ABD'li yetkili, saldırının dün gerçekleştirildiğini belirterek, "Bugün erken saatlerde ABD güçlerinin Lark Adası'ndaki iki İran füze rampasını vurduğunu doğrulayabilirim. İslam Devrim Muhafızları Ordusu güçlerinin Hürmüz Boğazı'na roket ve deniz mayınları fırlatmaya hazırlandığı gözlemlendi" dedi.

İran basını da ABD'nin Lark Adası'na insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıda bazı askerler ve sivillerin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını belirterek, saldırıya "karşılık verileceği ve cezalandırılacağı" mesajını verdi.

İran basını ayrıca, Tahran'ın Lark Adası'na yönelik saldırının ardından Ürdün'deki iki ABD üssüne saldırı düzenlediğini bildirdi.

ABD: "SINIRLI VE HASSAS BİR EYLEM"

ABD Ordusu, saldırıdan saatler sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonu, "Hürmüz Boğazı'nda yakın bir tehdit oluşturan mayın döşeme güçlerine karşı sınırlı ve hassas bir eylem" olarak nitelendirdi. Açıklamada saldırının hedefi belirtilmezken, ABD'li yetkili hedefin Lark Adası'nda bulunduğunu doğruladı.

İRAN, ÜRDÜN'DEKİ ABD ÜSLERİNE FÜZE FIRLATTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Lark Adası'na yönelik saldırısına misilleme olarak Ürdün'deki iki ABD üssüne balistik füzeler fırlattığını açıkladı. Ürdün Silahlı Kuvvetleri ise ülkenin hava sahasına giren 8 füzenin önlendiğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı da Ürdün'deki ABD üslerinin Lark Adası'na yönelik saldırının gerçekleştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kullanıldığını öne sürdü. Bakanlık, yeni askeri saldırılara karşılık verileceğini ve ABD'nin askeri eylemlerini destekleyen tarafların gerilimin tırmanmasından tamamen sorumlu olacağını belirtti.

İRAN: "ABD'YE AİT İHA'YI DÜŞÜRDÜK"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının hava savunma füzeleriyle düşürüldüğünü açıkladı. İran medyasına göre Devrim Muhafızları, "Reaper" olarak bilinen İHA'nın Körfez sularına düştüğünü bildirdi.

TRUMP: "HARG ADASI YERLE BİR EDİLİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın önemli enerji merkezi Harg Adası'nın "yerle bir edildiğini" öne sürdü. Trump'ın paylaşımına yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir video da eşlik etti.

Ancak Larak Adası'nın yüzlerce kilometre kuzeybatısında bulunan Harg Adası'nın da saldırıya uğradığına ilişkin başka bir doğrulama yapılmadı. Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı da konuya ilişkin açıklama yapmadı.

İran tarafı ise Trump'ın paylaşımına ilişkin ilk aşamada açıklamada bulunmadı.

İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Hamid Bovard daha sonra Harg Adası'ndaki durumun "sakin ve uygun" olduğunu, petrol operasyonlarının durmadığını söyledi.

Bovard, Trump'ın paylaşımlarını "gülünç" olarak nitelendirirken, İran petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ının gerçekleştirildiği adadaki petrol faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

İRAN, BAE'DEKİ ABD ÜSSÜNE SALDIRDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

İran ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) El Minhad Hava Üssü'ne insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini bildirdi. İran devlet televizyonunun aktardığı açıklamada, saldırının ABD güçleri ve helikopterlerinin bulunduğu bölgelere yönelik olduğu belirtildi. İran ordusu saldırının, Larak Adası'nda Devrim Muhafızları mensupları ve sivillerin öldürülmesine misilleme olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığı ise İran'dan geldiğini belirttiği bir İHA'nın ülkenin karasuları üzerinde hava kuvvetleri tarafından hedef alındığını açıkladı. Bakanlık, İHA'nın düşürülüp düşürülmediği veya hedefinin ne olduğu konusunda ayrıntı vermedi.

İRAN: "HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TANKER MAYINA ÇARPTI"

İran devlet televizyonu, bir süper tankerin Hürmüz Boğazı'nın güneyinde iki deniz mayınına çarpmasının ardından alev aldığını ve tamamen durduğunu bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, tankerin su yolundan yasa dışı şekilde geçmeye çalıştığını öne sürdü. Geminin adı ve mürettebatın durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Devrim Muhafızları, güvenlik kurallarını ihlal eden diğer gemilerin de benzer şekilde karşılık göreceği uyarısında bulunarak, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için belirlediği kurallara uyulmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİ GÜNDE 5'E DÜŞTÜ

Hürmüz Boğazı'nda artan saldırı ve mayın tehdidi nedeniyle ticari gemi trafiğinin önemli ölçüde azaldığı bildirildi. Savaş öncesinde dünya petrol ve doğal gaz arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda, hafta sonu görülebilen ticari gemi trafiğinin günde beş gemiye kadar gerilediği belirtildi.

Bazı gemilerin saldırılardan kaçınmak amacıyla otomatik tanımlama sistemlerini kapatması nedeniyle gerçek geçiş sayısının daha yüksek olabileceği kaydedildi.

PETROL FİYATLARI YÜZDE 3 ARTTI

ABD ve İran arasındaki karşılıklı saldırıların ardından petrol fiyatları yükseldi.

Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 3'e kadar artarken, ABD Batı Teksas türü ham petrolün fiyatında da yükseliş görüldü.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırması, fiyatlardaki yükselişin temel nedenlerinden biri olarak değerlendirildi.

TRUMP'IN "HÜRMÜZ AÇILDI" AÇIKLAMASINA İRAN'DAN İTİRAZ

Trump, geçen hafta Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınların etkisiz hale getirildiğini veya uluslararası sulardan temizlendiğini açıklamış ve yeni mayın döşeyecek herhangi bir gemi veya teknenin imha edileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD'li askeri yetkililer de İran Devrim Muhafızları tarafından aylar önce döşenen deniz mayınlarının temizlendiğini belirtmişti.

Buna karşın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırıların devam ettiği bildirildi.

Trump, boğazın açık olduğunu tekrarlarken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, boğazın açık olduğu yönündeki ABD açıklamalarının "açık bir yalan" olduğunu ve su yolunun İran'ın izni olmadan gemilere kapalı olduğunu savundu.

İran'ın saldırı tehditleri nedeniyle çok sayıda geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçmekten kaçındığı belirtildi.

Kaynak: ANKA