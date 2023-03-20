ABD'den Türkiye'ye İsveç Çağrısı

Beyaz Saray, Finlandiya'nın NATO üyeliği için TBMM'deki onay sürecini başlatma kararı alan Türkiye'ye İsveç'in katılımını da hızla onaylaması çağrısında bulundu.

Beyaz Saray, Finlandiya'nın NATO üyeliği için TBMM'deki onay sürecini başlatma kararı alan Türkiye'ye İsveç'in katılımını da hızla onaylaması çağrısında bulundu. Senato NATO Gözlemci Grubu Eş Başkanı iki senatör de, Türkiye'nin İsveç'in üyelik sürecini ayrı tutma kararını sert eleştirdi