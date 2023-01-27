ABD'den İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimine saldırıya kınama Güncel Haberler ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan bir Yahudi yerleşim birimine düzenlenen ve 5 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı kınadı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan bir Yahudi yerleşim birimine düzenlenen ve 5 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı kınadı. Günlük basın toplantısında Patel, ölenlere taziyede bulunurken, "Terör saldırısı gibi görünen bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız sağlamdır ve İsrailli ortaklarımızla doğrudan temas halindeyiz." ifadelerini kullandı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Neve Yakov Yahudi yerleşim birimine düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin öldüğü bildirilmişti. Kaynak: AA / Güncel ABD Dışişleri Bakanlığı Doğu Kudüs İsrail Güncel Haberler

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