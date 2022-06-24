ABD'de 25 dini liderden Biden'a, İran ile 2015 Nükleer Anlaşması'na dönme çağrısı

NEW ABD'de 25 dini liderden oluşan bir grup, yayımladıkları ortak açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'a İran ile 2015 Nükleer Anlaşması'na dönme çağrısında bulundu.

Ulusal Mevzuat Dostları Komitesi (FCLN) öncülüğündeki grup tarafından yapılan açıklamada, "İran ile ABD arasında müzakerelerin çöküşün eşiğinde olduğunu, savaş ve nükleer silahların yayılması riskini artırdığını öne süren son haberlerden derin endişe duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Anlaşmaya geri dönüşün "Orta Doğu'da barış, diplomasi ve istikrar için önemli bir zafer olacağı" savunulan açıklamada, buna ek olarak yaptırımların hafifletilmesi karşılığında İran'ın nükleer programını durduracağı öne sürüldü.

Açıklamanın bazı Yahudi liderler de dahil çoğu Hristiyan liderlerden oluşan geniş bir koalisyon tarafından imzalandığı bilgisi paylaşıldı.

İran ile nükleer müzakereler

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam ediyordu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise AB aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyordu.

Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken, İran nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek tüm yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyordu.