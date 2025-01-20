ABD Başkanı Donald Trump: Tanrı Tarafından Amerika'yı Yeniden Büyük Yapmak İçin Kurtarıldım…

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, hızlı başladı. Yemin törenin ardından bir dizi yürütme kararı imzalayacağını söyleyen Trump Başkan olarak ilk konuşmasında, ABD'nin Mars'a çıkacağını, Panama Kanalı'nı geri alacağını, yabancı ülkeleri vergilendireceğini, milyonlarca suçlu yabancıyı sınırdışı edeceğini söyledi. ABD'nin görev süresi dolan hükümetini ülke içerisindeki basit krizleri yönetememekle suçlayan Trump, Gazze ateşkesinin kendi başarısı olduğunu da ima etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetimini sınır güvenliği ve görev süresi boyunca ortaya çıkan diğer krizleri yönetememekle eleştirdi. Demokrat Partili selefini son aylarda meydana gelen doğal afetlere müdahalae biçimiyle de suçlayan Trump, ABD Kongre Binası'ndaki yemin töreninden sonra "Amerika'nın altın çağı an itibariyle başlıyor" dedi. Trump şöyle dedi:

Trump: "Tanrı tarafından Amerika'yı yeniden harika yapmak için kurtarıldım"

"Son seçilişim, gerçekleşmiş olan korkunç bir ihaneti ve sayısız ihaneti tamamen ve tamamen tersine çevirmek, halka inançlarını, servetlerini, demokrasilerini ve hatta özgürlüklerini geri vermek için bir yetkiydi. Bu andan itibaren Amerika'nın düşüşü sona ermiştir. Özgürlüklerimiz ve ulusumuzun görkemli kaderi artık reddedilemez ve Amerika hükümetinin bütünlüğünü, yetkinliğini ve sadakatini hemen geri kazanacağız. Son sekiz yılda, ülkemizin 250 yıllık tarihindeki herhangi bir başkandan daha fazla test edildim ve zorlandım ve bu süreçte çok şey öğrendim.

Cumhuriyetimizi geri kazanma yolculuğu kolay olmadı, bunu size söyleyebilirim. Amacımızı durdurmak isteyenler özgürlüğümü ve hatta hayatımı almaya çalıştılar. Sadece birkaç ay önce, Pensilvanya'da, bir suikastçinin kurşunu kulağımı delip geçti, ancak o zaman hissettim ve şimdi daha da çok inanıyorum ki hayatım bir sebeple kurtarıldı. Amerika'yı yeniden büyük yapmak için Tanrı tarafından kurtarıldım."

Trump ayrıca göreve gelmeden hemen once Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması sağlandığını hatırlatarak bunun kendi başarısı olduğunu ima etti. Yemin töreninin ardından yaptığı açıklamada bugün imzalayacağı yürütme kararlarını sıralayan Trump vaatlerini de yineledi. Trump şu ifadeleri kullandı:

Trump, sert göçmenlik politikaları içeren başkanlık kararnameleri açıkladı

"Bugün bir dizi tarihi başkanlık kararnamesi imzalayacağım. Bu adımlarla, Amerika'nın tam anlamıyla yeniden inşasına ve sağduyu devrimine başlayacağız. Her şey sağduyu ile ilgili. İlk olarak, güney sınırımızda ulusal acil durum ilan edeceğim. Tüm yasa dışı girişler derhal durdurulacak ve milyonlarca suçlu yabancıyı geldikleri yerlere geri gönderme sürecine başlayacağız. 'Meksika'da Kal' politikamı yeniden uygulamaya koyacağız.

Yakala ve serbest bırak uygulamasına son vereceğim ve ülkemizin güney sınırına, bu yıkıcı istilayı geri püskürtmek için asker göndereceğim. Bugün imzaladığım kararnameler uyarınca, kartelleri yabancı terör örgütleri olarak tanımlayacağız ve 1798 tarihli Yabancı Düşmanlar Yasası'nı devreye sokarak, federal ve eyalet düzeyindeki kolluk kuvvetlerinin tüm gücünü kullanarak, ABD topraklarında, şehirlerimiz ve iç bölgelerimiz de dahil olmak üzere, yıkıcı suçlara neden olan tüm yabancı çetelerin ve suç şebekelerinin varlığını ortadan kaldırmaları için hükümete talimat vereceğim.

Ulusal enerji acil durumu ve dış gelir servisinin ilanı

Kabinemin tüm üyelerine, ellerindeki geniş yetkileri kullanarak rekor enflasyonu yenmeleri ve maliyetler ile fiyatları hızla düşürmeleri talimatını vereceğim. Enflasyon krizi, aşırı harcamalar ve hızla yükselen enerji fiyatları nedeniyle ortaya çıktı, bu yüzden bugün aynı zamanda ulusal enerji acil durumu ilan ediyorum. Daha fazla sondaj yapacağız, Sondaj yap, bebeğim, sondaj yap.

Amerika yeniden bir üretim ülkesi olacak, bizim sahip olduğumuz bir şey var ki başka hiçbir üretim ülkesi asla sahip olamayacak: dünyanın herhangi bir ülkesinden daha fazla petrol ve gaz rezervi. Bunu kullanacağız. Bırakın kullanayım. Fiyatları düşüreceğiz, stratejik rezervlerimizi yeniden dolduracağız, tam kapasiteye kadar, ve Amerikan enerjisini tüm dünyaya ihraç edeceğiz.

Tekrar zengin bir ulus olacağız ve ayaklarımızın altındaki bu sıvı altın (Petrol, LNG), bu hedefe ulaşmamıza yardım edecek. Bugün, Yeşil Yeni Düzen'e son vereceğiz ve elektrikli araç zorunluluğunu iptal edeceğiz, böylece otomotiv sanayimizi kurtaracak ve büyük Amerikan otomotiv işçilerimize verdiğim kutsal sözü yerine getirmiş olacağım. Başka bir deyişle, tercih ettiğiniz arabayı satın alabileceksiniz.

Amerika'da, sadece birkaç yıl önce hayal bile edilemeyecek bir hızda yeniden otomobil üreteceğiz. Ülkemizin otomotiv işçilerine, ilham verici güven oyları için teşekkür ederim. Onların oylarıyla büyük bir başarı elde ettik.

Amerikalı işçileri ve aileleri korumak için ticaret sistemimizi derhal yeniden yapılandırmaya başlayacağım. Vatandaşlarımızı vergilendirerek diğer ülkeleri zenginleştirmek yerine, yabancı ülkeleri tarife ve vergiye tabi tutarak vatandaşlarımızı zenginleştireceğiz.

Bu amaçla, tüm tarifeler, vergiler ve gelirleri toplamak üzere harici gelir hizmetini kuruyoruz. Yabancı kaynaklardan hazinemize büyük miktarda para akacak. Amerikan rüyası yakında geri dönecek ve hiç olmadığı kadar canlı hale gelecek. Federal hükümetimize yetkinlik ve verimlilik kazandırmak için, yönetimim yepyeni bir hükümet verimliliği departmanı kuracak.

"Bu hafta, ayrıca ırk ve cinsiyetin her yönünü kamusal ve özel hayatın her alanına yerleştirme politikalarına son vereceğim"

Yıllarca süren yasadışı ve anayasaya aykırı hükümet çabalarının ardından, özgür ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik hükümet sansürünü hemen durduracak ve Amerika'da özgür konuşmayı geri getirecek bir başkanlık kararnamesi imzalayacağım… Bu hafta, ayrıca ırk ve cinsiyetin her yönünü kamusal ve özel hayatın her alanına yerleştirme politikalarına son vereceğim. Renk körü ve liyakat temelli bir toplum inşa edeceğiz. Bugünden itibaren, ABD hükümetinin resmi politikası, yalnızca iki cinsiyet olduğudur: erkek ve kadın. Bu hafta, Covid aşı zorunluluğuna karşı çıktıkları için haksız yere ordudan atılan tüm hizmet üyelerini, tam geri ödeme ile görevlerine yeniden alacağım ve görevdeyken savaşçılarımızın radikal siyasi teorilere ve sosyal deneylere tabi tutulmasını durduracak bir emir imzalayacağım. Bu hemen son bulacak.

" Panama'ya verdik ve onu geri alıyoruz"

(ABD Eski Başkanı) McKinley, ülkemizi gümrük vergileri sayesinde çok zengin etti. O doğal bir işadamıydı ve (ABD Eski Başkanı) yaptığı birçok büyük şey için Teddy Roosevelt'e para sağladı, bunlar arasında Panama Kanalı da bulunuyor. Ancak Panama Kanalı'na ABD bundan önce hiçbir projeye harcanmamış kadar para harcayıp, 38 bin can kaybı verdikten sonra, Panama ülkesine saçma bir şekilde verilmişti.

Bu saçma hediye nedeniyle çok kötü bir şekilde muamele edildik ve Panama'nın bize verdiği söz tutulmadı. Anlaşmamızın amacı ve anlaşmamızın ruhu tamamen ihlal edildi. Amerikan gemilerine aşırı ücretler uygulanıyor ve hiçbir şekilde, hiçbir biçimde adil bir şekilde muamele edilmiyor; bu durum Amerikan Donanması için de geçerli ve en önemlisi, Çin, Panama Kanalı'nı işletiyor ve biz bunu Çin'e vermedik. Panama'ya verdik ve onu geri alıyoruz."

"Mars'a gideceğiz"

ABD Başkanı Trump, ABD'nin topraklarını genişleteceğini vadetti ayrıca "Yıldızlar arasındaki belirgin kaderimizi takip edeceğiz, Amerikan astronotlarını Mars gezegenine göndererek Yıldızlar ve Çizgiler'i oraya dikeceğiz" dedi.