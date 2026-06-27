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Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Kudüs'teki kiliselere "İsrail'in emlak vergisine karşı durun" çağrısı

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Kudüs Belediyesi aracılığıyla kiliselere dayattığı emlak vergisini reddetmeleri çağrısında bulundu. Abbas, Vatikan, Ürdün, Fransa, Rusya ve BM dahil birçok lidere mektup göndererek İsrail'in ihlallerine dikkat çekti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Kudüs Belediyesi aracılığıyla kiliselere dayattığı emlak vergisini reddetmeleri ve bu yöndeki icraatları kabul etmemeleri çağrısında bulundu.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, Vatikan'da Papa 14. Leo'ya, Ürdün Kralı 2. Abdullah'a, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve birçok Avrupalı lidere, Kudüs'teki durum ile İsrail'in kiliselere ve dini kurumlara yönelik ihlallerini içeren mektuplar gönderdi.

Abbas, İsrail yönetimine bağlı Kudüs Belediyesinin kentteki taşınmazlara getirdiği "Arnona" adlı emlak vergisi konusunda uyarılarda bulundu. Söz konusu verginin Hristiyan varlığını ve dini kurumları doğrudan hedef aldığını belirten Abbas, bunun kentteki tarihi ve hukuki statüye yönelik eşi benzeri görülmemiş bir ihlal olduğunu vurguladı.

Uluslararası toplumun 1967'den bu yana Doğu Kudüs'ü işgal altındaki Filistin topraklarının bir parçası olarak tanıdığını hatırlatan Abbas, İsrail'in şehrin niteliğini veya yasal statüsünü değiştirmeyi amaçlayan önlemlerini "geçersiz" kılan BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıfta bulundu.

Abbas, İsrail'in uygulamalarının kendisine hukuki veya yargısal açıdan Doğu Kudüs üzerinde bir egemenlik hakkı tanımadığını belirterek, bu durumun hem Hristiyan hem de İslami dini kurumlar ve onların vakıf malları için geçerli olduğunu kaydetti.

Tek taraflı tedbirleri kabul etmeyin

Mektubunda, "Kentin hukuki statüsünü etkileyen ve mevcut ikili anlaşmaları tehdit eden riskler nedeniyle kiliseleri, bu tek taraflı tedbirleri kabul etmemeye veya işgalci yetkililerle bu konuda herhangi bir anlaşmaya girmemeye çağırıyoruz." ifadelerini kullanan Abbas, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasının, bölgede adil ve kalıcı barışa ulaşmanın "tek yolu" olduğunun altını çizdi.

İsrail'in tek taraflı icraatlarını durdurması için BM ve dünya liderlerine seslenen Abbas, dini ve kültürel mirası koruma ve Kudüs'teki Hristiyan varlığını güvence altına alma yönündeki girişimlerin sürdürülmesini istedi.

Arnona vergisi nedir?

Arnona, İsrail'de Kudüs Belediyesi tarafından taşınmaz malların büyüklüğüne, konumuna ve kullanım amacına göre mülk sahiplerinden veya kiracılardan alınan zorunlu yıllık emlak vergisini ifade etmektedir.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
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