AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı İstanbul'da düzenlendi

Anadolu Ajansının (AA) ikincisini düzenlediği, yeni mezun gençlerin gazeteciliği ve medya yönetimini uzman kişilerden öğrenme imkanı bulacağı "AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı" İstanbul'da yapıldı.

Ajansın Ümraniye'deki uluslararası haber merkezinde düzenlenen programda konuşan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, gazeteciliğin sevgi ve tutkuyla yapılabilecek bir iş olduğunu, bu mesleği yapmaya en istekli olanları ise AA bünyesine katmak istediklerini söyledi.

AA'nın özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ve İsrail'in Gazze'deki katliamları sırasında yaptığı çalışmalarda uluslararası rakiplerini geride bıraktığının altını çizen Karagöz, katılımcılara "Bu rekabete hazır mısınız?" sorusunu yöneltti.

Karagöz, ajansta liyakat ve rekabete dayalı çalışmanın esas olduğunu, burada özverili bir çalışma ortamı bulunduğunu kaydederek, "Uluslararası rekabet içindeki bir kurumuz. Dünyada 'trendsetter (trend belirleyici)' olma eğilimindeki bir ajansız. Toplum bizi Türkiye'de seçimlerden, televizyon seyredenler de köşede AA yazan logodan tanıyor ama dünya bizi gazetecilik alanındaki başarılarımızdan tanıyor. Hedefimiz Anadolu Ajansını, 1920'de kurulmuş olan bu kurumu dünyadaki muadilleriyle yarışta tutmak." diye konuştu.

???????- "Büyük bir geleneğe sahip, 104 yıldır süren bir emek"

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, programın ilkinin geçen yıl 20 Mart'ta yapıldığını kaydetti.

İlk programın başarısından dolayı bu yıl gerçekleşen ikinci programdan da ümitli olduklarını dile getiren Özhan, gazetecilikte her türlü farklı yeteneğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bu programa katılanların belirli aşamalardan geçip, potansiyellerini fark ettirdiğine dikkati çeken Özhan, gençlere alışılmışın dışında, kendilerini daha fazla anlatma şansını tanımaya çalıştıklarını vurguladı.

Programa katılanlar arasından AA ekibine yeni katılacakları dört gözle beklediklerini ifade eden Özhan, şöyle devam etti:

"Anadolu Ajansının, 104 yıldır Türkiye'nin en köklü, ve en büyük medya kuruluşu olarak, sizlerin her bakımdan sahip olduğu yeteneklere, heyecana ve gazetecilik açısından taşıdığınız potansiyele ihtiyacı var. Çünkü Anadolu Ajansı demek aslında bu kurumun 1900'e yakın personelinin her birinin, her gün harcadığı emek demek. Büyük bir geleneğe sahip, 104 yıldır süren bir emek bu. Ancak ajansımız bu geleneğini her gün öteye taşımak için adeta ilk günkü heyecanla, ilk günkü enerjiyle çalışan bir basın kuruluşu. Sizler de inşallah bu süreçlerden geçtikten sonra ne kadar büyük bir aileyle mensup olma, marka haline gelmiş gazetecilerle birlikte mesai yapma fırsatı olduğunu göreceksiniz."

"Dünyanın büyük ajansları arasında yer almak gibi bir vizyonumuz var"

AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, AA'nın Mustafa Kemal Atatürk tarafından Anadolu'nun haberini Ankara'ya, Ankara'nın haberini de tüm Anadolu'ya yaymak üzere müthiş bir vizyonla kurulduğunu belirterek, "Bu vizyonun bugün itibarıyla daha fazla uluslararası boyuta taşınmış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Buradaki haberi tüm dünyaya, dünya gündemini ise Türkiye ve uluslararası kamuoyuna duyurma vizyonumuz var." dedi.

Ajansa yeni katılanların genç ve dinamik olmasına özen gösterdiklerini aktaran Peru, bu nedenle kariyer programına katılanların mezuniyetten sonra en fazla iki yıl çalışmış olmalarına dikkat ettiklerini söyledi.

Peru, "Aramıza katıldığınızda dünyanın en büyük haber ajanslarından biri içerisinde yer almanın sizler için müthiş bir kariyer planlaması olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Işıkları sönmeyen haber merkezi

AA Türkiye Haberleri Direktörü Hüseyin Yılmaz da ajansın, ışıkları sönmeyen bir haber merkezine sahip olduğunu ifade ederek, haber üretimine ilişkin bilgiler verdi.

"AA+ İşe Başlangıç Süreci ve Deneyimler" konusunda bilgi paylaşılan programda Hüseyin Yılmaz "Değişen Dünyanın Habercisi Olmak", AA Görsel Haberler Direktörü Fırat Çağlayan Yurdakul "Görsel Farkındalık", Global Haberler Direktörü Faruk Tokat "Türkiye'nin Global Ajansı Olmak", Dijital Haberler Direktörü Mustafa Fuat Er "Dijital Haber Üretim Süreci: Haber Yazımından Dağıtımına", Ekonomi-Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan ise "Küresel Piyasalar ve Ekonomi Gazeteciliği" başlıklı sunumlar yaptı.

Programın öğleden sonraki bölümünde "Eğitim ve Vaka Çalışması Programı" yapıldı.