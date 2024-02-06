AA ve Amazon AWS işbirliğiyle yapay zeka çalıştayı başladı

Anadolu Ajansı (AA) ve Amazon AWS Dijital İnovasyon Merkezi işbirliğiyle yapay zeka teknolojilerinin medya sektöründeki uygulamalarını incelemek üzere düzenlenen çalıştay başladı.

Bu kapsamda, AA haber ve idari birimlerinden oluşan ortak bir çalışma grubu oluşturuldu. AWS uzmanları ve AA yapay zeka ekibi, AAtölye'deki çalıştayda, medya sektörü özelinde çeşitli ihtiyaçları ele alacak.

Yarın sona erecek çalıştayda, belirlenen ihtiyaçlarla ilgili de yapay zeka temelli çözüm önerilerinin sunulması hedefleniyor.

AA Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Yakup Şıvka, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, yerli ve yabancı birden fazla yapay zeka firmasıyla medya teknolojileri alanında çözüm üretmek üzere çalıştıklarını belirtti.

AA'nın iş süreçlerindeki insan emeği gerektiren bazı işlerinin, yapay zeka ve yazılımlarla yapılmasını amaçladıklarını söyleyen Şıvka, bu sayede hem zaman hem de insan emeğinden tasarruf sağlanacağını ifade etti.

Şıvka, nihai amaçlarının ise medya teknolojileri alanında bir yapay zeka ürününü hayata geçirerek, bunun hem AA hem de sektör tarafından kullanılmasını sağlamak olduğunu kaydetti.