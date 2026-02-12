A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi yapıldı. A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika oldu.
- Türkiye A Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta yer alacak.
- UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu maçları 24-29 Eylül 2026, 30 Eylül-6 Ekim 2026 ve 12-17 Kasım 2026 tarihlerinde oynanacak.
- A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, 25-30 Mart 2027'de çeyrek finaller oynayacak ve galipler Haziran 2027'deki final turnuvasına katılacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de TSİ 20.00'de gerçekleştirildi.
TÜRKİYE A LİGİ'NDE YER ALDI
Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyonun mücadele edeceği nefes kesecek dev organizasyonda A Ligi'nde yer aldı. Takımlar, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre torbalara ayrılırken, milli takımımız A Ligi'nde 4. torbadan kura çekimine katıldı.
MİLLİLERİMİZİN RAKİPLERİ
Çekilen kura sonucunda Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika oldu.
İşte UEFA Uluslar Ligi'ndeki tüm gruplar:
A Ligi
A1: Fransa, İtalya, Belçika, Türkiye
A2: Almanya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan
A3: İspanya, Hırvatistan, İngiltere, Çekya
A4: Portekiz, Danimarka, Norveç, Galler
B LİGİ
B1: İskoçya, İsviçre, Slovenya, Makedonya
B2: Macaristan, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey İrlanda
B3: İsrail, Avusturya, İrlanda, Kosova
B4: Polonya, Bosna Hersek, Romanya, İsveç
C LİGİ
C1: Arnavutluk, Finlandiya, Belarus, San Marino
C2: Karadağ, Ermenistan, GKRY, Letonya/Cebelitarık (Galibi)
C3: Kazakistan, Slovakya, Faroe Adaları, Moldova
C4: İzlanda, Bulgaristan, Estonya, Malta/Lüxemburg (Galibi)
D Ligi
D1: Cebelitarık/Litvanya (Mağlubu), Malta/Lüxemburg (Mağlubu), Andorra
D2: Litvanya, Azerbaycan, Lihtenştayn
FORMAT VE TAKVİM
A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finaller oynayacak. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'de düzenlenecek final turnuvasına katılacak.
A ve B Liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. B ve C Liglerindeki grup birincileri ile D Ligi'ndeki iki grup lideri bir üst lige yükselecek. Ayrıca çeşitli liglerde üçüncü ve ikinci sıradaki takımlar arasında play-off karşılaşmaları oynanacak.
Turnuva takvimi ise şöyle:
1 ve 2. maçlar: 24-29 Eylül 2026
3 ve 4. maçlar: 30 Eylül-6 Ekim 2026
5 ve 6. maçlar: 12-17 Kasım 2026
Çeyrek finaller: 25-30 Mart 2027
Final ve üçüncülük maçı: 9-13 Haziran 2027