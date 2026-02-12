Haberler

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi yapıldı. A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika oldu.

  • Türkiye A Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta yer alacak.
  • UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu maçları 24-29 Eylül 2026, 30 Eylül-6 Ekim 2026 ve 12-17 Kasım 2026 tarihlerinde oynanacak.
  • A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, 25-30 Mart 2027'de çeyrek finaller oynayacak ve galipler Haziran 2027'deki final turnuvasına katılacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de TSİ 20.00'de gerçekleştirildi.

TÜRKİYE A LİGİ'NDE YER ALDI

Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyonun mücadele edeceği nefes kesecek dev organizasyonda A Ligi'nde yer aldı. Takımlar, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre torbalara ayrılırken, milli takımımız A Ligi'nde 4. torbadan kura çekimine katıldı.

MİLLİLERİMİZİN RAKİPLERİ

Çekilen kura sonucunda Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika oldu.

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

İşte UEFA Uluslar Ligi'ndeki tüm gruplar:

A Ligi

A1: Fransa, İtalya, Belçika, Türkiye

A2: Almanya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan

A3: İspanya, Hırvatistan, İngiltere, Çekya

A4: Portekiz, Danimarka, Norveç, Galler

B LİGİ

B1: İskoçya, İsviçre, Slovenya, Makedonya

B2: Macaristan, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey İrlanda

B3: İsrail, Avusturya, İrlanda, Kosova

B4: Polonya, Bosna Hersek, Romanya, İsveç

C LİGİ

C1: Arnavutluk, Finlandiya, Belarus, San Marino

C2: Karadağ, Ermenistan, GKRY, Letonya/Cebelitarık (Galibi)

C3: Kazakistan, Slovakya, Faroe Adaları, Moldova

C4: İzlanda, Bulgaristan, Estonya, Malta/Lüxemburg (Galibi)

D Ligi

D1: Cebelitarık/Litvanya (Mağlubu), Malta/Lüxemburg (Mağlubu), Andorra

D2: Litvanya, Azerbaycan, Lihtenştayn

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

FORMAT VE TAKVİM

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finaller oynayacak. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'de düzenlenecek final turnuvasına katılacak.

A ve B Liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. B ve C Liglerindeki grup birincileri ile D Ligi'ndeki iki grup lideri bir üst lige yükselecek. Ayrıca çeşitli liglerde üçüncü ve ikinci sıradaki takımlar arasında play-off karşılaşmaları oynanacak.

Turnuva takvimi ise şöyle:

1 ve 2. maçlar: 24-29 Eylül 2026

3 ve 4. maçlar: 30 Eylül-6 Ekim 2026

5 ve 6. maçlar: 12-17 Kasım 2026

Çeyrek finaller: 25-30 Mart 2027

Final ve üçüncülük maçı: 9-13 Haziran 2027

Cemre Yıldız
Haberler.com / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıOkan Ö.:

en zor kura ne olur deselerdi bu takımları yazardım hay şansımıza

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

ACLIK SEFILLIKTEN MAC IZLICEK SEY MI KALDI

yanıt5
yanıt4
Haber Yorumlarıskwwnc6j7n:

desenize yrra yedik

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkonak.mar47:

Kolay grup yok zaten

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkadirozerr:

birinci torbayla gurur duyuyrduk en zoru geldi

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
TFF, 510 kişiyi PFDK'ye sevk etti! Aralarında Galatasaraylı ve Fenerbahçeli bir isim de var

510 kişi PFDK'de! Aralarında G.Saray ve Fener'den de isimler var
Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış

Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Gelin'in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı

Gelinin erkek kardeşinden damadın ailesine inanılmaz hediye
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
TFF, 510 kişiyi PFDK'ye sevk etti! Aralarında Galatasaraylı ve Fenerbahçeli bir isim de var

510 kişi PFDK'de! Aralarında G.Saray ve Fener'den de isimler var
Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış

Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış