A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de TSİ 20.00'de gerçekleştirildi.

TÜRKİYE A LİGİ'NDE YER ALDI

Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyonun mücadele edeceği nefes kesecek dev organizasyonda A Ligi'nde yer aldı. Takımlar, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre torbalara ayrılırken, milli takımımız A Ligi'nde 4. torbadan kura çekimine katıldı.

MİLLİLERİMİZİN RAKİPLERİ

Çekilen kura sonucunda Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika oldu.

İşte UEFA Uluslar Ligi'ndeki tüm gruplar:

A Ligi

A1: Fransa, İtalya, Belçika, Türkiye

A2: Almanya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan

A3: İspanya, Hırvatistan, İngiltere, Çekya

A4: Portekiz, Danimarka, Norveç, Galler

B LİGİ

B1: İskoçya, İsviçre, Slovenya, Makedonya

B2: Macaristan, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey İrlanda

B3: İsrail, Avusturya, İrlanda, Kosova

B4: Polonya, Bosna Hersek, Romanya, İsveç

C LİGİ

C1: Arnavutluk, Finlandiya, Belarus, San Marino

C2: Karadağ, Ermenistan, GKRY, Letonya/Cebelitarık (Galibi)

C3: Kazakistan, Slovakya, Faroe Adaları, Moldova

C4: İzlanda, Bulgaristan, Estonya, Malta/Lüxemburg (Galibi)

D Ligi

D1: Cebelitarık/Litvanya (Mağlubu), Malta/Lüxemburg (Mağlubu), Andorra

D2: Litvanya, Azerbaycan, Lihtenştayn

FORMAT VE TAKVİM

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finaller oynayacak. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'de düzenlenecek final turnuvasına katılacak.

A ve B Liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. B ve C Liglerindeki grup birincileri ile D Ligi'ndeki iki grup lideri bir üst lige yükselecek. Ayrıca çeşitli liglerde üçüncü ve ikinci sıradaki takımlar arasında play-off karşılaşmaları oynanacak.

Turnuva takvimi ise şöyle:

1 ve 2. maçlar: 24-29 Eylül 2026

3 ve 4. maçlar: 30 Eylül-6 Ekim 2026

5 ve 6. maçlar: 12-17 Kasım 2026

Çeyrek finaller: 25-30 Mart 2027

Final ve üçüncülük maçı: 9-13 Haziran 2027