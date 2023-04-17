'69. Sait Faik Hikaye Armağanı' kısa listesi belli oldu

Usta öykücü Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen "Sait Faik Hikaye Armağanı"na başvuran eserler arasından seçilen kısa liste açıklandı.

Usta öykücü Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen "Sait Faik Hikaye Armağanı"na başvuran eserler arasından seçilen kısa liste açıklandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları işbirliğiyle düzenlenen yarışmada, jürinin değerlendirmesi sonucu 100 kitap arasından seçilen 10 kitaplık liste belirlendi.

Bu yıl 69'uncusu gerçekleştirilen yarışmanın kısa listesinde Ayşegül Devecioğlu'nun "Anatomi Dersi", Nermin Yıldırım'ın "Bavula Sığmayan", Birgül Yansın Aslanoğlu'nun "Debbağ", Ekin Kadir Selçuk'un "Gençlik Güzel Şey", Melike Koçak'ın "Hiçkuşu", Murat Çelik'in "Kışın Herkes Dürüsttür", Mehmet Can Şaşmaz'ın "Korkma, Güzel Rüyalar da Var", Doğan Yarıcı'nın "Miyop", Ömür İklim Demir'in "Mutedil Dalgalı" ve Asil Çam'ın "Ölümlünün Yaşam Fragmanları" adlı eserleri seçildi.

2022'de öykü kitabı yayımlanan yazarların katılımına açık olan yarışmada, ödüle değer görülen eser Abasıyanık'ın vefat ettiği gün olan 11 Mayıs'ta açıklanacak.

Doğan Hızlan'ın başkanlığını üstlendiği jüri, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Beşir Özmen, Metin Celal ve Jale Özata Dirlikyapan'dan oluşuyor.

Sait Faik Hikaye Armağanı

Yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından 1955'te başlatılan Sait Faik Hikaye Armağanı, 1964'ten beri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sürdürülüyor. Makbule Abasıyanık'ın vasiyetnamesi doğrultusunda dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşturulan jüri, o yıl yazılmış en iyi hikaye kitabını seçerek "Sait Faik Hikaye Armağanı"nı veriyor.